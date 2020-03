Berlin - Es war als Fußballfest geplant, als Höhepunkt der Premierensaison in der Bundesliga, den sich die Fans von Union Berlin schon in der Nacht des Aufstiegs freudetrunken im Kalender fett markierten. Die Bayern kommen! Thomas Müller und Co. gastieren in der Alten Försterei - doch nun kann es auf den Rängen niemand sehen.