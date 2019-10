FC Bayern empfängt Aufsteiger Union Berlin

Unter der Woche feierte der FC Bayern in der Champions League einen 3:2-Arbeitssieg bei Olympiakos Piräus. Am Samstag ist nun Aufsteiger Union Berlin in der Allianz Arena zu Gast. Das Spiel am 9. Spieltag ist gleichzeitig eine Premiere: Noch nie trafen die Münchner und der Hauptstadt-Klub in einem Pflichtspiel aufeinander.

Der Rekordmeister will mit einem Sieg über die "Eisernen" die Tabellenführung übernehmen, zumindest vorübergehend. Die um einen Punkt besser platzierten Mannschaften aus Wolfsburg und Gladbach müssen jeweils erst am Sonntag ran. Für die Berliner, die derzeit auf Rang 14 stehen, zählt in ihrer Premieren-Saison jeder Punkt im Kampf um den Klassenerhalt.

Personaldecke in der Defensive dünn

In der Defensive gehen Bayern-Coach Niko Kovac langsam die Spieler aus. Neben Niklas Süle, der sich in Augsburg das vordere Kreuzband riss, fällt auch Rekord-Neuzugang Lucas Hernández mit einer Sprunggelenksverletzung wochenlang aus. Somit dürfte sich die Innenverteidigung mit Benjamin Pavard und Jérôme Boateng quasi von selbst aufstellen.

Inwiefern die zuletzt angeschlagenen Javi Martínez und Serge Gnabry gegen Union zum Einsatz kommen, ist derzeit noch offen.