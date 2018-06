Mats Hummels: Zu spät für Weckruf

Für einen Weckruf sei es nunmehr schon zu spät, sagte er weiter. Hummels wirkte dabei bedenklich ratlos: "Ich verstehe nicht, warum wir so gespielt haben, obwohl wir schon vor Tagen einen Schuss vor den Bug bekommen haben." Gemeint war das 1:2 gegen Österreich beim Test in Klagenfurt am Wörthersee, als das DFB-Team schon wirklich schlecht war.