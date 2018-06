Nach dem schwachen Start der deutschen Nationalmannschaft in die Fußball-WM 2018 in Russland wirkte es gerade so, als fehle es dem DFB-Team an eben diesen Führungsspielern, an echten Typen. Nach dem 0:1 gegen Mexiko fühlte sich Mats Hummels vom FC Bayern im Stich gelassen. Der Innenverteidiger kritisierte seine Mitspieler deutlich, und indirekt wohl auch Bundestrainer Joachim Löw.