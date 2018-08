Zumal die Bayern auf Wiedergutmachung aus sind. Zum Abschluss der vergangenen Saison hatte der VfB mit einem 4:1 in der Allianz Arena die Meisterfeier der Münchner verdorben. "Das mag keiner, meine Jungs noch weniger", sagte Kovac: "Sie werden höchst motiviert sein, dass wir das wieder ausradieren." (Deadline-Day: FC Bayern gibt keine Spieler mehr ab)

Über den abwanderungswilligen Jérôme Boateng sagte Kovac: "Er ist hier und wird auch hier bleiben." Ob der Nationalspieler am Samstag in Stuttgart wieder in der Viererkette steht, verriet er nicht. Mats Hummels scharrt mit den Füßen. Und dann ist da ja noch Niklas Süle.

28 Auswärtssiege glückten dem Rekordmeister in Stuttgart - das ist Bundesligarekord. Und die letzten sieben Gastspiele beim VfB entschieden die Münchner allesamt für sich. Robert Lewandowski steht in seinem 128. Spiel für Bayern vor seinem 100. Sieg. Auch Franck Ribéry strebt eine besondere Marke an.