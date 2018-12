12.17 Uhr: Über den Gegner, den Bundesliga-Vorletzten, sagt Kovac: "Die Situation ist nicht einfach für Hannover." Hannover werde alles geben, um den Bayern gefährlich zu werden. "Wir müssen vorsichtig sein. Sie haben schnelle Stürmer, die im Umschaltspiel gefährlich werden können." Kovac weiter: "Wir müssen zusehen, dass wir die Robustheit des Gegners ausspielen, um Chancen zu kreieren. Morgen ist wieder Disziplin nach vorne und nach hinten gefragt."

12.13 Uhr: Doch was hat Robben genau? Muskuläre Probleme? Oberschenkelprobleme? Kovac vertraut auf die medizinische Abteilung um Dr. Müller-Wohlfahrt. Robben werde so lange fehlen, wie es die Mannschaftsärzte für richtig halten, so Kovac.

12.11 Uhr: Robben wird offenbar auch in Hannover pausieren. Kovac sagt: "Es sieht so aus, dass er diese Halbsaison nicht mehr spielen wird. Da ist das Risiko zu groß, dass da etwas passiert." Erst im neuen Jahr wird der Niederländer wieder angreifen. (Lesen Sie hier: Niko Kovac erklärt - Arjen Robben fällt bis 2019 aus!)

12.10 Uhr: Ein Sieg gegen Hannover 96 "ist Pflicht", so der Fußballlehrer. Weitere Ausrutscher darf sich der Rekordmeister nicht erlauben - bei aktuell neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze.

Kovac: "Es gibt Bad Boy und Good Boy"

12.09 Uhr: Kovac spricht darüber, dass er und Salihamidzic nach dem 3:3 bei Ajax Amsterdam offenbar völlig unterschiedliche Meinungen hatten. "Es gibt immer unterschiedliches Sichtweisen und Ansätze. Hasan hat das Spiel so gesehen, ich so. Sie als Zuschauer haben das sicher auch anders wahrgenommen. Ich sag mal so: Es gibt Bad Boy und Good Boy. Sie müssen folgendes berücksichtigen: Wir haben seit 10 Jahren das erste Mal die Gruppenphase ohne Niederlage überstanden", sagt der Kroate: "Das muss ich als Trainer hervorheben. Natürlich gab es Situationen, die ihm und mir nicht gefallen haben. Es ging aber darum, das Positive hervorzuheben: Die Mannschaft hat Mentalität und Leidenschaft gezeigt, wir sind nach dem 1:2 zurückgekommen. Diejenigen, die verheiratet oder liiert sind, wissen, dass es da auch unterschiedliche Meinungen gibt."

12.07 Uhr: Und gleich äußert er sich auch zur Rotation: "Durch das Mittwochspiel hat man einen Tag weniger als bei einem Dienstagspiel." Kovac wird erst morgen kurz vor dem Spiel checken, ob es Wechsel geben wird. Die englische Woche "werden wir morgen berücksichtigen". Heute wird erst noch einmal trainiert und morgen wird dann geprüft, ob jemand eine Pause bekommen soll.

12.05 Uhr: Jetzt ist Niko Kovac da! Frisch rasiert, fit wirkend - glücklich nach dem Champions-League-Gruppensieg in Amsterdam.

11.57 Uhr: Herzlich Willkommen im AZ-Liveticker zur Bundesliga-PK von Niko Kovac vor dem Spiel in Hannover. Noch ist es ruhig im Presseraum der Säbener Straße aber gleich geht's los!

