Rummenigge erwartete Medienecho

"Wir haben die Pressekonferenz gemacht, um bei den Medien ein faireres und seriöseres Prozedere anzumerken. Das war auch ein Zeichen an die Mannschaft, dass wir sie unterstützen", sagte der 63-Jährige vor dem Abflug des FC Bayern zum Champions-League-Spiel bei AEK Athen (Dienstag, 18.55 Uhr, im AZ-Liveticker): "Dass es ein Medienecho in dieser Größenordnung geben würde, war klar. Das Wichtigste ist aber, dass die Mannschaft am Wochenende in Wolfsburg gewonnen hat, weil sie davor nicht so erfolgreich gespielt hat."