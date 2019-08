Pavard bekam den Vorzug in der Abwehr

Benjamin Pavard - Note 3: Der französische Neuzugang kam zu seinem Pflichtspieldebüt für die Münchner in der Startelf. Eine Chance von Kovac nach durchwachsener Vorbereitung – Pavard nutzte sie durchaus, geriet selten einmal in Bedrängnis. Souveräner Auftritt.

David Alaba - Note 2: Mit Coman bildete der Österreicher eine gefährliche linke Seite. Ob Alaba seinen Vordermann irgendwann auch mal so verehrt wie dessen beliebten Vorgänger, "König" Franck Ribéry? Fest steht: Alaba befindet sich in einer sehr ansprechenden Frühform. Sein Freistoß flog knapp am Tor vorbei (58.).

Thiago - Note 3: In diesen Spielen, in denen Bayern hochüberlegen ist, funktioniert Thiago als alleiniger Sechser. Jeder Angriff wurde über den Spanier eingeleitet, er strukturierte das Spiel. Nach einem harten Einsteigen im Mittelfeld gegen Brügmann sah Thiago die Gelbe Karte (45.).

Corentin Tolisso - Note 3: Auffällig in der Vorbereitung, wird nach ewig langer Verletzungspause immer stabiler. Schöner Diagonalpass auf Coman, sein französischer Landsmann köpfte anschließend an die Latte (39.). Das Zusammenspiel mit Thiago im Zentrum klappte.

Coman und Lewandowski überzeugen

Renato Sanches - Note 4: Schafft der Portugiese doch noch den Durchbruch zum Stammspieler? Mit der Leistung in Cottbus ist er diesem Ziel nicht wirklich nähergekommen. Wurde kaum einmal torgefährlich, konnte seine Dynamik nicht ausspielen.

Thomas Müller - Note 4: Gut drauf zuletzt im Training, gegen Energie aber ohne die nötige Genauigkeit. Etliche von Müllers Pässen landeten beim Gegner, auch die Schüsse des Weltmeisters verfehlten das Ziel deutlich. Immerhin an der Entstehung des 1:0 beteiligt.

Kingsley Coman - Note 2: Bekam im Tegernsee-Trainingslager mal eine Pause, jetzt wieder voll dabei. Wirbelte die Energie-Defensive mächtig durcheinander. Auffälligster Akteur auf dem Platz. Sein Kopfball bereitete die Führung vor, das 2:0 besorgte er selbst: mit Wucht ins lange Eck (65.).

Robert Lewandowski - Note 2: Mit nun 35 Toren hat Lewy Claudio Pizarro als erfolgreichsten noch aktiven Pokal-Knipser überholt. Traf zweimal in klassischer Mittelstürmer-Manier. Der Pole hat in den vergangenen 16 Pokalpartien 20 Tore erzielt. Unverzichtbar.

Hernández mit Pflichtspiel-Debüt

Leon Goretzka - Note 3: Kam nach einer Stunde für Sanches. Verursachte in der Nachspielzeit den durchaus diskussionswürdigen Elfmeter für Cottbus.

Serge Gnabry - Note 3: Ersetzte von Minute 70 an den Matchwinner Coman. Nicht mehr ganz so effektiv wie sein Kollege.

Lucas Hernández - ohne Note: Kam kurz vor Schluss zu seinem Pflichtspiel-Debüt für die Bayern.

