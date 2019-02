Von Trainer Niko Kovac gab es nach dem Spiel Rückendeckung. "Wir müssen jetzt nicht alles über Mats ausschütten. Ich weiß ganz genau, wie es ist, wenn man als Spieler einen Fehler macht. Dann will man sich am liebsten irgendwo einbuddeln", sagte der Kroate und erklärte verständnisvoll: "Das passiert. Der Mats hat den Sven im Augenwinkel gesehen, will ihm in die Arme spielen. Aber dann hat die Kommunikation nicht gestimmt und wir bringen uns um unser gutes Spiel."