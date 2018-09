19. Minute: Gelbe Karte gegen R. Khedira (Augsburg). Diesmal ein taktisches Foul gegen einen Bayern-Star. Serge Gnabry, um genau zu sein, nachdem der Schwabe Tempo aufgenommen hat.

13. Minute: Gelbe Karte gegen Goretzka (Bayern). Taktisches Foul vom Neu-Münchner. Da fährt er Hahn in die Parade - und wird dafür verwarnt.

12. Minute: Sanches mit der Chance! Der junge Portugiese lässt drei Augsburger stehen, zündet den Turbo. Flacher Abschluss, doch der Ball geht Zentimeter am linken Pfosten vorbei. Der FC Bayern ist mittlerweile spielbestimmend.

11. Minute: Ein Eckball von Kimmich findet die Mitspieler nicht. Dann wird es gefährlich! Nach einer Flanke von Gnabry verpassen Wagner und Müller den Ball am zweiten Pfosten.

6. Minute: Chance für Augsburg! Da schlampern die Bayern hinten drin. Caiuby kommt über rechts, zieht ab, doch Neuer faustet den Ball weg - in die Mitte. Schließlich können die Münchner klären.

5. Minute: Kurios: Durch den Stimmungsboykott ist es "mucksmäuschenstill" in der Arena. Nichts ist zu hören, bis auf die Stimmen der Spieler, die über die Außenmikrofone zu hören sind.

2. Minute: Interessant - Goretzka spielt auf der Linksverteidigerposition, Gnabry vor ihm. Taktischer Zug von Kovac.

1. Minute: Los geht es in Fröttmaning!

20.28 Uhr: Light Show in der Arena, Heimspiele der Bayern haben Event-Charakter, so sehr, dass es fast in den Mittelpunkt rückt. Gleich gibt es Fußball!

20.18 Uhr: Wiesn is' in München - und entsprechend auch eine Blaskapelle in der Allianz Arena dabei. Ob's heut a ne Gaudi für die Bayern gibt?

19.55 Uhr: Wieder darf sich also Sanches in der Startelf beweisen. Es wirkt, als könnte Kovac zum lange gesuchten Mentor für den jungen Portugiesen werden.

19.45 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Und Bayern-Coach Niko Kovac rotiert kräftig durch. Süle beginnt für Boateng in der Abwehr, Sanches und Goretzka starten ebenso wie Wagner im Sturm für Lewandowski.

19.30 Uhr: Herzlich willkommen im AZ-Liveticker. Englische Wochen in der Bundesliga - heute müssen die Bayern gegen Augsburg ran. Wir sind live für Sie dabei!

Kovac kämpft gegen die Nachlässigkeit

"Ich warne davor, alles zu rosig zu sehen oder zu denken, wir können mit halber Kraft agieren", sagte Bayern-Trainer Niko Kovac am Montag auf der Pressekonferenz vor dem bayerischen Wiesn-Derby gegen den FC Augsburg. "Wir müssen in jedem Spiel konzentriert zu Werke gehen", so der Appell an seine Mannschaft. (Hier die Pressekonferenz zum Nachlesen)

Sieben Spiele, sieben Siege - der Saisonstart des FC Bayern hätte besser kaum laufen können. Um die Serie auszubauen und eventuell auch den Start-Rekord von Jupp Heynckes, der in der Triple-Saison 2012/13 die ersten neun Spiele gewonnen hat, einzustellen, versucht Kovac daher, die Spannung hoch zu halten. "Viele loben uns, aber das darf nicht in die Richtung gehen, dass wir nachlässig werden. Wir werden gejagt von allen", betonte Kovac und kündigte an: "Wir werden keinen Millimeter nachlassen".

Stürmt Sandro Wagner gegen den FC Augsburg?

Dass Gegner Augsburg nach den Fehlgriffen von Fabian Giefer ein Torwartproblem hat, habe er "mitbekommen", ergänzte Kovac: "Er sah unglücklich aus. Wir wollen uns aber auf uns verlassen und nicht auf den gegnerischen Torhüter."

Gut möglich, dass Sandro Wagner dabei helfen darf. Der Ex-Nationalspieler, im Münchner Kader der Profi mit der bislang kürzesten Spielzeit (29 Minuten), werde "sicher in den nächsten vier Spielen seine Einsatzmöglichkeiten bekommen. Aber ich will nicht zu viel verraten".

Übrigens: Die Bayern können nicht nur den Start-Rekord von Jupp Heynckes brechen, sondern auch noch eine außergewöhnliche Serie ausbauen: Seit acht Jahren haben die Münchner während des Oktoberfestes in der Bundesliga nicht verloren. Die letzte Pleite datiert vom 3. Oktober 2010 in Dortmund (0:2).