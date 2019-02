Diesen Ermahnung hat Gnabry von seiner Mama bekommen

Der Abend in Berlin gehörte aber Gnabry, dem neuen bayerischen Chefkoch. "Er hat ein super Spiel gemacht, zwei Tore erzielt", lobte Torhüter Sven Ulreich. "Er war immer anspielbar und hat die Räume gesucht." Sportlich läuft es für Gnabry nach seiner Oberschenkelverletzung aus dem Dezember also wieder prächtig. Aber wie sieht es eigentlich mit seinen Kochkünsten aus, die er auf dem Platz so schick andeutet? "Ich bin kein wirklich guter Koch", verriet er kürzlich dem Magazin "Socrates": "Ab und zu probiere ich mich an einem Gericht. Aber das ist ein Platz, an dem ich mich eher zurückhalte." Er gehe schon lieber essen, gab Gnabry zu: "Aber wenn ich das zu oft mache, beschwert sich meine Mutter. Sie mahnt mich dann an, doch auch mal die Reste daheim zu essen." Recht hat sie, die Mama!