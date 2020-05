Ganz andere Voraussetzungen jetzt. Der Zweite fordert den Ersten, der BVB will wieder näher ran an den Meister, die momentane Vier-Punkte-Lücke im Geisterkick (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) verkleinern. Beide Teams haben ihre Hausaufgaben, die Aufwärmübungen an den ersten beiden Spieltagen nach der Corona-Pause souverän gewonnen. Das sachlich-nüchterne 2:0 in Wolfsburg war für den BVB bereits der sechste Erfolg nacheinander. Neun ihrer zehn Rückrundenpartien entschied die Borussia für sich, holte dabei 27 von 30 möglichen Punkten.