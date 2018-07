Philadelphia – Am Dienstag kam Basketball-Fan Uli Hoeneß während der US-Tour des FC Bayern voll auf seine Kosten. Gemeinsam mit FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic besichtigte Hoeneß das Trainingszentrum von NBA-Klub Philadelphia 76ers – und der Präsident war ziemlich beeindruckt. "Die Anlage ist wirklich super", sagte er im Gespräch mit Verantwortlichen der Sixers. Eine ganz andere Welt als im Münchner Audi Dome. "In den USA ist Basketball ein Milliardengeschäft", ergänzte Hoeneß. "Wir brauchen nicht glauben, dass wir da so schnell hinkommen."