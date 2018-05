Fekir wäre ein Transfer der Kategorie Granate, seine Leistungsdaten belegen das: in 40 Pflichtspielen war er an 31 Toren beteiligt (23 Tore und acht Assists). Der Knackpunkt ist die hohe Ablöse, die Gerüchten zufolge bei 70 Millionen Euro liegen soll. Also nochmal deutlich mehr als Bayerns aktueller Rekordtransfer Tolisso (Ablöse: 41,5 Mio Euro). Frankreich gilt als einer der Favoriten auf die Weltmeisterschaft. Ein WM-Sieg könnte den Nationalspieler sogar noch wertvoller werden lassen. Deshalb könnte sich eine Verpflichtung noch vor dem Turnier lohnen.