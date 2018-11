Outfit von Kate Middleton nachkaufen: Herzogin ist Fashion-Vorbild

Kate lernte Prinz William 2001 während ihres Studiums (Kunstgeschichte) in St. Andrews kennen. Seit 2002 sind die beiden ein Paar. Als der öffentliche Druck für Kate jedoch zu groß wurde, trennte sich das Paar. Die spätere Herzogin flüchtete auf die grüne Insel, wo sie in Dublin in verschiedenen Galerien gesehen wurde. Das Beziehungs-Aus hielt jedoch nicht lange an.