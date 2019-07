Teure Berater: Seehofer und Scheuer geben am meisten aus

Mit Abstand am meisten investierten das Innenministerium von Horst Seehofer (CSU) mit 78,7 Millionen Euro und das Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer (CSU) mit 47,7 Millionen Euro in Sachverstand von außen. Das Bildungsministerium von Anja Karliczek (CDU) benötigte am wenigsten zusätzliche Expertise. Dort wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres nur 293.000 Euro für Berater ausgegeben.