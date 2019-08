München - Marc Uebelherr nippt an seinem Espresso, als sein Blick über die Sommerlounge des "OhJulia" in der Hofstatt schweift. Dann huscht ein Lächeln über das Gesicht des 47-Jährigen. "Ich hätte mir nie erträumt, so zentral in München ein Restaurant zu betreiben. Und jetzt ist es so passiert." Das italienische Marktrestaurant ist eines von acht Bars, Cafés und Lokalen, die der gebürtige Schwabe in den vergangenen 20 Jahren in München eröffnet hat, 350 Menschen arbeiten für ihn.