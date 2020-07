AZ: Was würden Sie jemandem raten, der unbedingt berühmt werden möchte?

ZITELMANN: Es ist wie bei einem Produkt: Man muss die Frage beantworten, was anders an einem ist als an anderen. Jeder Mensch ist anders, aber viele trauen sich nicht, dieses Anderssein auszuleben, zum Beispiel auch Ecken und Kanten zu zeigen. Dabei ist das besonders wichtig, wenn man sich selbst zur Marke machen will. Mein Tipp: Lesen Sie viel über Menschen, denen das gelungen ist. Nicht, um diese Menschen zu kopieren, sondern um von ihnen zu lernen.