Ismaël über Kovac: "Das verdient Respekt"

Wie wichtig wäre es auch für das Ansehen von Trainer Niko Kovac, dass der Double-Triumph gelingt?

Das Double ist ein Muss für Kovac, eine Pflicht. Dann ist er berechtigt, weiter Trainer des FC Bayern zu sein. Im Herbst gab es viele Fragzeichen in der Krise, besonders nach dem 3:3 im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Aber er hat sich da herausgekämpft und die Mannschaft auf Platz eins geführt. Das verdient Respekt. Aber es ist eben bei großen Klubs wie Bayern so, dass nur Titel zählen, sonst gibt es Diskussionen. Das erlebt übrigens gerade auch Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain, der "nur” die Meisterschaft gewonnen hat.

Wie knifflig wird das Pokalfinale für Bayern gegen RB Leipzig?

Jetzt kommen die entscheidenden Spiele und da muss Bayern da sein. Samstag findet in Leipzig schon das erste Endspiel um die Meisterschaft statt. Wer da gewinnt, hat auch einen moralischen Vorteil fürs Pokalfinale. Gegen Leipzig zu spielen, ist nie leicht. Eine sehr hohe Hürde für Bayern.

Zum Abschluss noch: Wie wichtig ist die Rückkehr Ihres Landsmanns Corentin Tolisso für den FC Bayern?

Tolisso ist ein sehr wichtiger Spieler, weil er für Balance auf dem Spielfeld sorgt. Er kann als alleiniger Sechser oder als Achter spielen, manchmal agiert er ein bisschen unauffällig, aber er ist enorm torgefährlich. Für Bayern ist Tolisso nach seiner schweren Verletzung (Kreuzbandriss und Außenmeniskusriss, Anm.d.Red.) wie ein Neuzugang. Es wird generell ein Neustart für den FC Bayern in der kommenden Saison mit vielen jungen Spielern. Auch die Weltmeister Lucas Hernández und Benjamin Pavard müssen sich in München beweisen, damit Bayern wieder eine große Rolle spielt in der Champions League – und nicht wieder im Achtelfinale ausscheidet.

