Kahn hat Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität in Hagen studiert und das Grundstudium abgeschlossen. Von 2009 bis 2011 studierte er an der Privatuni Schloss Seeburg "General Management" mit dem Nebenfach Sportmanagement. 2016 gründete er dann "Goalplay", sein eigenes Unternehmen, dessen Ziel es ist, Torhüter online zu schulen. Der ehemalige Torhüter der Bayern kennt sich im betriebswirtschaftlichen Bereich also aus. Spätestens Ende 2021 beerbt Kahn dann Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzenden.