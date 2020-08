Sie haben in Ihrem Abschiedspost den TSV 1860 als Ihre "Familie" bezeichnet. Da tut so eine Trennung doch besonders weh, oder?

Ich bin lange genug im Geschäft, dass ich weiß, dass so etwas passieren kann. Natürlich hatten die Löwen zu diesem Zeitpunkt kein Budget, aber es wurde mir auch keine Perspektive aufgezeigt, dass es doch noch irgendwie klappen könnte. Türkgücü hat sich dagegen sehr um mich bemüht – und jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung. Schade für Sie, dass Ihr Kumpel Sascha Mölders nicht auch zu Türkgücü gewechselt ist. Jetzt müssen Sie bei den beiden Derbys in der kommenden Saison gegen ihn spielen.

Das gehört im Fußball dazu. Sascha und ich haben ein gutes Verhältnis und wir sehen uns ja auch noch weiterhin. Natürlich ist es komisch, gegen jemand zu spielen, mit dem man zuvor drei Jahre zusammen in einer Mannschaft gekickt hat. Aber wer mich kennt, weiß, dass es in den 90 Minuten dann keine Freunde und keine Gnade geben wird – und danach werden Sascha und ich trotzdem ein oder zwei Weißbier zusammen trinken.