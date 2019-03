Kürzlich haben Sie die Trainergilde im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF leidenschaftlich verteidigt. Sollte der FC Bayern Niko Kovac mehr Zeit geben, um ein Team nach seinen Vorstellungen zu formen?

Es ging mir bei meiner Kritik um die Entwicklung im deutschen Fußball insgesamt. Wir haben in den vergangenen Jahren schon an Qualität verloren, das muss man sagen. Und wenn man an die Ursachen kommen will, warum das so ist, liegt das aus meiner Sicht nicht unbedingt daran, dass mal einer am Tor vorbeischießt und ein anderer trifft. Es hat aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass die Trainer im Laufe der Jahre immer mehr geschwächt wurden, in ganz Europa und speziell in Deutschland.