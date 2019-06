Sie haben in der Nationalmannschaft selbst mit Kuntz zusammengespielt. Wie haben Sie ihn in Erinnerung?

Stefan ist ein sehr geselliger Mensch – und er weiß sich zu artikulieren. Er macht es sehr gut bei der U21.

Bei Bayern muss sich etwas tun

Von der U21 zum FC Bayern: Haben Sie damit gerechnet, dass die Münchner Mats Hummels zu Borussia Dortmund ziehen lassen?

Mich hat der Wechsel nicht überrascht. Mats hat eine Vergangenheit in Dortmund und dort gute Leistungen gebracht. Es ist immer ein Risiko, Spieler zurückzuholen, da sie oft nicht mehr an ihre Leistungsgrenze herankommen. Das zeigt die Vergangenheit. In Sachen Erfahrung ist Hummels natürlich ein Gewinn für Dortmund, er kann die jungen und schnellen Spieler um ihn herum führen. Mats ist Weltmeister, hat zig Meisterschaften gewonnen und Europapokalspiele bestritten. Diesen Erfahrungsschatz will sich Dortmund zunutze machen.

Aber geht der FC Bayern nicht ein Risiko ein? Jérôme Boateng soll den Klub ebenfalls verlassen – dann sind kaum noch Innenverteidiger da.

Wenn Boateng auch geht, braucht Bayern einen weiteren Innenverteidiger. Und auch auf den offensiven Außenpositionen muss sich etwas tun. Kingsley Coman und Serge Gnabry sind stark, aber sie haben noch nicht die Klasse und Erfahrung eines Franck Ribéry oder Arjen Robben, um in den entscheidenden Spielen den Unterschied auszumachen. Ich denke, dass Bayern auch im defensiven Mittelfeld etwas machen muss und einen Back-up für Robert Lewandowski braucht. Lewy wird auch nicht jünger – und man hat gesehen, dass er international nicht mehr so zünden kann.

