In Windeseile ist das System im ikonischen Stadion eingebaut worden, mit dem das Bier nun noch schneller und effizienter in die Kehlen der Besucher von Großveranstaltungen gelangen soll. Zwar geht die Leitung nicht durch den gesamten Innenraum, deckt aber etwa drei Viertel ab. Das System zapft mobile Tanks an, die über 400 Meter Leitung Bier an 36 Ausschankstellen im Innenraum des Olympiastadions verteilt. Damit können mehr als 5.000 Liter pro Stunde ausgeschenkt werden. Der Kreislauf soll laut der Brauerei frisches, kühles Bier und deutlich weniger Schankverluste garantieren.