Éric Bourguignon: Europäer kandidiert für die Linke

Éric Bourguignon kandidiert bei der Europawahl für die Linkspartei – und ist selbst so europäisch wie vermutlich nur wenige, die derzeit um die Stimmen der Wähler werben. Bourguignon ist Franzose, hat fünf Jahre in Großbritannien gelebt und wohnt mittlerweile seit einem Jahrzehnt in München. Mit seiner deutschen Lebensgefährtin hat er zwei Kinder, die zweisprachig aufwachsen.