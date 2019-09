München - Am Donnerstag legte Uli Hoeneß tatsächlich noch mal nach. Dabei waren seine Worte vom Mittwoch, kurz vor Mitternacht, schon deutlich genug gewesen. Bei einem Termin in München verteidigte der Noch-Präsident des FC Bayern seine Attacke gegen Marc-André ter Stegen und den DFB. "Ich fand das, was ich gesagt habe, total berechtigt", meinte Hoeneß. "Von den handelnden Personen hätte ich schon erwartet, dass man den Herrn ter Stegen mal in die Ecke stellt und ihm mal klar sagt, dass es so nicht geht."