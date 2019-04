Gerd Müller, der legendäre "Bomber der Nation", hat in der Saison 1978/79 Stress mit dem ungarischen Trainer Pál Csernai, der sich erdreistet, den Mittelstürmer am 3. Februar 1979 beim Auswärtsspiel in Frankfurt auszuwechseln. Knapp zehn Minuten vor Schluss! Als die Eintracht 2:0 führt! Ohne Verletzung! Für Müller eine Majestätsbeleidigung. Csernai senkt über das Idol einer Nation einfach so den Daumen und sagt: "Müllers Leistungen reichen für die Bundesliga nicht mehr aus. Der Verein kann es sich deshalb nicht leisten, ihm noch eine Chance zu geben." Eine Woche später, beim 4:0 im Münchner Olympiastadion gegen Borussia Dortmund, steht Müller, damals 33 Jahre alt, ein letztes Mal in der Startelf, bleibt aber ohne Treffer.