Es ist Tradition Herzogin Meghan wird Weihnachten ohne ihre Mutter feiern

Meghan und Prinz Harry (34), die im Frühling ihr erstes Kind erwarten, werden Weihnachten mit seiner Großmutter, Queen Elizabeth II. (92), und anderen Mitgliedern der königlichen Familie in Sandringham, Norfolk, verbringen. So ist es Tradition im britischen Königshaus und es ist nicht üblich, dass Nicht-Familienmitglieder an den Feierlichkeiten teilnehmen.