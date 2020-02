Coman vor Rückkehr - Gnabry "bei 100 Prozent"

Eine gute Nachricht hatte Flick am Dienstag dann aber doch zu verkünden: Kingsley Coman, der sich Mitte Dezember im letzten Champions-League-Spiel gegen Tottenham (3:1) eine Kapselverletzung zugezogen hatte, wird beim Spitzenspiel am Wochenende gegen RB Leipzig wieder dabei sein. "Bei Kingsley gehen wir davon aus, dass er am Sonntag wieder im Kader ist. Es ging sehr schnell. Kompliment an alle, die dafür gesorgt haben, dass er so schnell wieder zurück ist", erklärte Flick.