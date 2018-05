Stefan Lex zu 1860? Entscheidung muss nächste Woche fallen

Ansonsten drohen die Deals zu platzen, etwa beim Löwen-Fan Lex (FC Ingolstadt 04). "Daniel Bierofka will Stefan Lex unbedingt, der Spieler will zu Sechzig. Es ist eigentlich alles klar, aber es gab noch kein Signal. Wir müssen warten, bis einer anruft", sagt Lex-Berater Michael Koppold der AZ. Der 29-jährige Stürmer will - trotz zwei Interessenten aus dem Unterhaus und mehreren Drittliga-Angeboten - zu den Löwen. Laut Koppold habe Sechzig noch eine Woche Zeit, bevor zwischen Lex' Favorit 1860 und den anderen Klubs, die auch auf Klarheit drängen, eine Entscheidung fallen müsse.