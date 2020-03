München - Neben der OB-Wahl hat auch die Auszählung der Stadtratswahl 2020 in München bereits am Sonntag begonnen. Diese konnte zwar entgegen den Erwartungen auch am Montagabend noch nicht abgeschlossen werden, es zeichnet sich in den Zwischenergebnissen aber bereits ein Trend ab. Der größte Gewinner bisher: Die Grünen, die es bei der OB-Wahl zwar nicht in die Stichwahl geschafft haben, ihr Stadtratsergebnis aber nach aktuellem Stand sogar um mehr als zwölf Prozent teigern konnten. SPD und CSU verlieren jeweils knappt neun bzw. acht Prozent.