CSU für Obergrenze bei deutscher Staatsverschuldung

Und Söders jüngsten Vorschlag, Reisegutscheine für sommerliche Urlaubs-Übernachtungen in Deutschland einzuführen, wird sogar von CSU-Politkern hinter vorgehaltener Hand als wenig aussichtsreich bezeichnet - dem stünden schon europarechtliche Hürden im Weg. Und was auch CSU-intern noch auffällt: Der Forderungskatalog zur Ankurbelung der Konjunktur liest sich wie eine große Wunschliste. "Es ist quasi alles drin, was man sich wünschen kann", sagt ein CSU-Mann.

Andererseits fordert die CSU nun eine Obergrenze für die deutsche Staatsverschuldung. Im Leitantrag findet sich dazu keine Zahl - erst in seiner Rede nennt Söder eine Größenordnung von maximal 100 Milliarden Euro, die in diesem Jahr zusätzlich an neuen Schulden des Bundes hinzukommen dürften. Derzeit sind bereits 156 Milliarden neue Schulden eingeplant. "Es ist wichtig, dass wir den Staat nicht ruinieren", sagt Söder.

Wie die Grenze eingehalten und gleichzeitig das große Konjunkturprogramm finanziert werden soll, lässt er offen. Die Partei steht derweil voll hinter ihm - und nicht nur die: In Umfragen, auch in bundesweiten, kann sich Krisenmanager Söder seit Wochen größter Beliebtheit erfreuen. Aber wie lange das anhält? "Krisenbedingte Zustimmungen sind nicht von Dauer, das wird sich wieder normalisieren", sagt ein CSU-Vorstandsmitglied.

Erster CSU-Internet-Parteitag: Waigel nur per Telefon dabei

Dennoch werde Söder, werde auch die ganze CSU gestärkt aus der Krise hervorgehen. Deshalb ist ja auch die K-Frage zu einer Dauerbegleiterin Söders geworden: Könnte Söder nicht doch der nächste Kanzlerkandidat der Union werden? Er selbst weist derlei Spekulationen seit langem vehement zurück. Und tatsächlich glaubt auch in der CSU kaum jemand, dass sich der zukünftige CDU-Vorsitzende, wer auch immer gewählt wird und wann auch immer, sich die Kanzlerkandidatur nehmen lassen wird.

Bei der Corona-Krisenbewältigung wird Söder aber weiter eine zentrale Rolle spielen, in München und in der großen Koalition in Berlin. Deshalb hat er zum Ende seiner Parteitagsrede auch eine klare Botschaft, und das nicht für die Delegierten: "Corona ist nicht weg - aber wir können Corona im Moment jedenfalls auf Augenhöhe begegnen." Der erste CSU-Internet-Parteitag geht dann ohne große Pannen zu Ende.

Einzelne Redner wie Landesgruppenchef Alexander Dobrindt halten sich zwar nicht an die Redezeitbegrenzung. Manche wie der Ehrenvorsitzende Theo Waigel sind nur per Telefon dabei. Doch die Live-Schalte zu Österreichs Kanzler Sebastian Kurz klappt. Zudem gibt es Einblicke in Wohn- und Arbeitszimmer von Delegierten, und am Ende die Hymnen aus der Konserve. Der Parteichef gibt sich zufrieden: "Ich war nicht ganz sicher, ob das Ganze klappen wird – es hat aber funktioniert."

Lesen Sie hier: Wegen Corona - Start von "WeShare" in München erst 2021?