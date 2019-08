Erneut Zunge rausgestreckt Prinzessin Charlotte als rotzfrecher Mini-Royal

Hochzeiten, Taufen, Weihnachten... Bislang schien es so, als sei die kleine Prinzessin Charlotte (4) schon jetzt ein echter Vollprofi, was öffentliche Auftritte anbelangt. Perfekt gestylt schenkte sie Fotografen und Publikum stets ihr bezauberndstes Lächeln und winkte majestätisch. Und jetzt das! Bei der "King's Cup"-Segelregatta vor der Isle of Wright präsentierte sich die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) von der rotzfrechen Seite: Sie streckte dem Publikum die Zunge entgegen, soweit sie nur konnte.