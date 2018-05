Kabarettist Django Asül gewährte kürzlich einen tiefen Einblick in die Denkungsweise des neuen bayerischen Ministerpräsidenten. Markus Söder (CSU) frage nicht nach dem Sinn von neuen Projekten, sondern danach, ob es das schon woanders gebe. Falls nein: "Her damit".

Da ist offensichtlich was dran: bayerisches Pflegegeld, bayerisches Familiengeld, bayerisches Baukindergeld, bayerische Grenzpolizei, bayerisches Amt für Migration und Abschiebung, bayerische Wohnungsbaugesellschaft, Bayerisches Oberstes Landesgericht und sogar bayerische Reiterstaffel. "Das", hatte Söder in seiner ersten Regierungserklärung mehrfach bekräftigt, "gibt es nur in Bayern."