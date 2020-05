TSV 1860: Präsidium begeistert von Fan-Engagement

Am Mittwochnachmittag wandte sich schließlich das Präsidium des e.V. um Robert Reisinger an die Fans. "Wir sind als Gesellschaftervertreter des Vereins sehr dankbar für die überwältigende Solidarität, die dem TSV 1860 München in den vergangenen Wochen durch seine Dauerkarteninhaber*innen entgegengebracht wurde", heißt es in einer Mitteilung: "Die Verzichtserklärungen auf Rückerstattung wie auch der Kauf von 'Geistertickets' als Tageskarten für die einzelnen Spiele der Restsaison helfen den Löwen in der aktuellen Phase finanziell sehr."