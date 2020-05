"Es gibt keinen besseren Verein"

Für Bayern-Legende Lothar Matthäus ist die Angelegenheit jedoch klar: "Am Ende wird Manuel Neuer den Vertrag verlängern, denn er wird nichts Besseres finden. Es gibt ja fast keine besseren Vereine", stellte der Rekordnationalspieler im Interview mit dem "Sportbuzzer" klar und fügte an: "Wenn er die Champions League noch einmal gewinnen will, ist er beim FC Bayern gut aufgehoben."