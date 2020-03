Rummenigge: Fußball kann helfen

"Wir haben in der Bundesliga noch keinen Fall, dass ein Spieler positiv getestet wurde. Das ist der Unterschied zu anderen Ligen oder Sportarten", erklärte Rummenigge und ergänzte. "Wir gehen verantwortungsvoll mit den Empfehlungen und Vorgaben der Politik um." Ein Geisterspiel sei zwar "skurril, aber der Fußball kann helfen, dass bei all dieser Panik den Leuten etwas geboten wird, was sie gewohnt sind."