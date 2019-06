FC Bayern: Sven Ulreich soll Ersatzkeeper bleiben

Nübels Vertrag bei Schalke läuft 2020 aus, er wäre für Bayern im nächsten Jahr also ablösefrei zu bekommen. Mit Christian Früchtl (19) gibt es bei den Münchnern ein hochtalentiertes Eigengewächs, das ebenfalls für die Neuer-Nachfolge in Frage kommt. Der zuverlässige Sven Ulreich (30) ist auch in Zukunft als Ersatzkeeper vorgesehen.