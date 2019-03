Hoeneß hat aktuell vor allem die Zukunft des FC Bayern im Kopf – und seine persönliche. "Ich habe mal gesagt: ,Das war’s noch nicht!’ Aber der Tag ist nicht mehr fern, an dem ich sage: ,Das war’s!’ Und zwar, weil ich a) loslassen kann und b) der Zeitpunkt bald passen wird", erklärte Hoeneß. Dass ihm Leute vorwerfen, er hänge zu sehr an seinem Klub, sei falsch. "Ich bin das klassische Beispiel, wie man die nächste Generation heranführt", sagte Hoeneß und führte die Übergabe seiner Wurstfabrik an seinen Sohn Florian an. Er greife nur ein, "wenn ich sehe, dass etwas falsch läuft. Aber wenn es läuft, kann ich wunderbar loslassen. In zwei, drei Jahren, vielleicht noch früher, wird Hasan Salihamidzic sagen: Das hat der Uli super geregelt."