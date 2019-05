Auf derartige Reaktionen waren Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37, "Suits") sicherlich nicht vorbereitet, als sie am Mittwoch den Namen ihres ersten Kindes bei Instagram verrieten. Zu einem schönen Familienbild mit Oma Doria Ragland (62), Uroma Queen Elizabeth II. (93) und Uropa Prinz Philip (97) erklärten die Royals, dass ihr Sohn den vollen Namen Archie Harrison Mountbatten-Windsor trägt. Während Fans den Post in etwas mehr als nur zwei Stunden mit über 1,7 Millionen Likes bedachten, kamen so mancher Promi und zahlreiche Nutzer nicht daran vorbei, den Namen Archie auf ihre ganz eigene Weise zu feiern und zu kommentieren. Denn böse waren die vielen Witze sicherlich nicht gemeint.