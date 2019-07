Er ehrt seine Mutter Diana Prinz Harry: Seine wichtigen Erkenntnisse als junger Vater

In der kurzen Zeit, die Prinz Harry (34) mit seiner Mutter Diana verbringen durfte, hat sie sein Leben und seinen Werdegang maßgeblich geprägt. Das ist dem frisch gebackenen Vater von Söhnchen Archie noch einmal bewusster geworden, seit er selbst Nachwuchs hat, der zu ihm aufblickt. Während einer Charity-Veranstaltung im Namen der verstorbenen Prinzessin, dem "The Diana Award", sagte Prinz Harry laut diverser Medienberichte: "Meine Mutter, Prinzessin Diana, war für so viele Menschen ein Vorbild, ohne absehen zu können, welchen Einfluss sie auf eine Vielzahl an Leben haben würde."