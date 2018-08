Auch 1860-Gegner Cottbus drückt im Angriff der Schuh

Energie-Kultcoach Claus-Dieter "Pele" Wollitz klagt über den Ausfall von Kevin Scheidhauer, der am Sprunggelenk operiert werden musste. "Entscheidend ist, dass wir nicht nachladen können, in der Offensive ist nix da. Da müssen wir nicht drum herum reden", erklärte Wollitz mehr als deutlich. Auch Torjäger Streli Mamba läuft seiner Form der Aufstiegssaison (19 Tore und acht Assists in 26 Spielen) noch hinterher.

Bleibt mit Adriano Grimaldi ein Mann ganz vorne, der voll im Saft ist. Der Deutsch-Italiener hat nach seinem Wechsel von Preußen Münster auf Giesings Höhen mit zwei Treffern einen guten Start erwischt, er müsse aber "in der Chancenauswertung effektiver werden", so Gorenzel.

Insgesamt gelte für solide gestartete Sechzger (sieben Punkte), die vor dem nächsten Duell der Drittliga-Neulinge derzeit trotzdem schlechtester Aufsteiger hinter Gegner Cottbus (8) und dem KFC Uerdingen (11) sind: "Wir predigen es jede Woche, aber das sind nicht nur Plattitüden: Wir wollen Prozesse sehen. Formschwankungen wird es immer geben, aber je weiter wir mit unserer Entwicklung sind, desto konstanter werden die Ergebnisse."

Umso wichtiger, wenn sich Karger und Mölders aus der Kategorie schwächelnde Stürmer wieder in die Riege fitter Löwen einreihen würden.