Kovac: "Das darf nicht passieren"

Kovac kritisierte nach der Partie die mangelnde Chancenverwertung und nachlässige Defensivarbeit in Augsburg. "Nach 23 Sekunden und in der 93. Minute kriegen wir die Gegentore. Das darf nicht passieren, vor allem weil wir in der Spielvorbereitung noch das schnelle Tor der Augsburger in Dortmund gezeigt haben", so der Kroate.