Münchner CSU will den E-Scooter

Denn schon am 17. Mai könnte der Bundesrat Elektrokleinstfahrzeuge wie Tretroller (E-Scooter), Skateboards und Hoverboards mit Elektromotor erlauben. Spätestens im Sommer tritt die neue Verordnung in Kraft und die Sharing-Anbieter scharren schon mit den Füßen. Vier von ihnen wollen ihre Kleinflitzer auch in München anbieten und sind deshalb bereits mit der Stadt in Gesprächen.