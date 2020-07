Enthüllungsbuch "Royals at War" Kate soll Harry vor Meghan gewarnt haben

Wurde das Geld zum Problem?

In dem neuen Buch sollen Insider laut "The Mirror" zudem behaupten, dass Prinz Harrys Ausgaben zum Thema geworden seien, nachdem er mit Meghan den Kensington Palast und das gemeinsame Büro mit William und Kate verlassen habe. Nach der Hochzeit im Mai 2018 zog das Paar ins Frogmore Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor um und gab 2,4 Millionen Pfund (etwa 2,6 Millionen Euro) an Steuergeldern für die Renovierung des Anwesens aus. Nachdem Meghan und Harry mit ihrem Sohn Archie (1) im Frühjahr 2020 in die USA gezogen sind, wollen sie dieses Geld nun zurückzahlen, heißt es.

In der königlichen Familie soll man über die Kosten für die Renovierung des Anwesens nicht glücklich gewesen sein. Hinzu kamen angeblich hohe Ausgaben von Herzogin Meghan für Aromatherapien, Massagen und Umstandskleidung. Das habe nicht nur zu Problemen mit Prinz William geführt. "Die Tatsache, dass Meghan so viel Geld ausgab, hat die Alarmglocken bei der traditionell konservativen Queen Elizabeth läuten lassen", zitiert das Blatt aus "Royals at War".

So soll es Harry in Los Angeles ergehen

Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten Anfang des Jahres überraschend verkündet, nicht mehr als hochrangige Royals arbeiten zu wollen. Nach Bekanntgabe des sogenannten "Megxit" zogen sie sich mit Archie erst nach Kanada, dann nach Los Angeles zurück. Allerdings hat der britische Prinz dort angeblich Probleme, sich in seinem neuen Leben zurechtzufinden, zudem vermisse er seine Familie, behaupten die Autoren der Boulevardpresse zufolge. Meghan soll ihm zur Seite stehen und ihn unterstützen.

Meghans Probleme

Meghan dürfte sich in ihrer Heimat Los Angeles wieder freier fühlen, glaubt man den Behauptungen im Buch, über die auch "express.co.uk" berichtet. Demnach habe sie gemerkt, dass sie innerhalb der Königsfamilie nicht in dem Maße für wichtige Themen wie Klimawandel und Frauenrechte eintreten könne, wie sie das wollte. Zudem sollen nicht alle Palast-Mitarbeiter auf Dauer mit ihrer Energie zurechtgekommen sein. Meghans Arbeitstag startet den Buchautoren zufolge um 5 Uhr morgens. Sie habe "sehr hohe Standards und ist es gewohnt, in einer Hollywood-Umgebung zu arbeiten", wird aus dem Buch zitiert.

Was passierte auf Eugenies Hochzeit?

Ein weiteres Gerücht aus dem Buch, über das unter anderem "The Sun" berichtet: Prinz Harry soll peinlich berührt gewesen sein, als seine Frau auf der Hochzeit seiner Cousine Prinzessin Eugenie (30) der Familie eröffnete, dass sie schwanger sei und der Braut damit die Aufmerksamkeit gestohlen habe. Eugenie heiratete Jack Brooksbank am 12. Oktober 2018. Offiziell wurde die Schwangerschaft von Meghan drei Tage später verkündet. Aber hat die Königsfamilie wirklich auf Eugenies Feier erst davon erfahren? Ein Insider hatte "Bazaar.com" verraten, dass die Queen und andere hochrangige Mitglieder der Familie bereits Bescheid wussten. Bei der Hochzeit hätten sie Meghan und Harry aber das erste Mal persönlich dazu gratulieren können.