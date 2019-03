Nach dem Spiel kanzelte Löwen-Trainer Daniel Bierofka seinen Mittelfeldantreiber deshalb auch überdeutlich ab. "Das Wichtigste zuerst: Ich möchte mich bei Eintracht Braunschweig, bei André Schubert, bei dem Spieler für die Entgleisung meines Spielers Efkan Bekiroglu offiziell entschuldigen", erklärte der 40-Jährige auf der Pressekonferenz: "Das darf einfach nicht sein, diese Aktion, die er da gemacht hat. Ich habe ihm schon ganz klare Worte in der Kabine gesagt. Wir werden sehen, was jetzt passiert. Wir haben gewisse Werte bei Sechzig München, in der Mannschaft. Sowas darf in unseren Reihen einfach nicht vorkommen."