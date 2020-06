Löwen-Trainer dankt dem FC Bayern

Doch Köllner bekräftigte nochmal seinen Dank in Richtung Säbener Straße, denn unter anderem der FC Bayern hat mit seinen Zahlungen dafür gesorgt, dass der Betrieb bei den in der Corona-Krise kriselnden Drittligisten aufrechterhalten werden konnte. "Man darf eines nicht vergessen: Ohne die Unterstützung von Bayern, Dortmund, Leipzig und Leverkusen wären wir nicht in der Situation, dass die Dritte Liga aktuell am Start ist. Das werden wir nicht vergessen." Für Köllner sei es nur fair, "dass der FC Bayern mit einer Riesenmannschaft sein maximales Leistungsvermögen ausschöpft".