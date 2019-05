"Ich bin sehr dankbar, dass die Fans mich so empfangen haben. Dafür habe ich gekämpft in den letzten fünf Monaten", sagte er. "35 bin ich jetzt, habe vieles erlebt, aber ich wollte unbedingt auf den Platz zurück und noch mal Spaß haben, Fußball spielen." Viele von Robbens Mitspielern verspürten "extreme" Gänsehaut, wie es Joshua Kimmich stellvertretend sagte: "Was er für den Verein geleistet hat, wie viele wichtige Tore er geschossen hat – absolut verdient, dass er so gefeiert wurde."