"Vor zehn Jahren war ich zum ersten Mal auf dem Dreamball in Berlin. Zu diesem Zeitpunkt trug ich aufgrund der Chemotherapie, der ich mich unterzog, eine Perücke und kämpfte den härtesten Kampf, dem ich mich je stellen musste: Brustkrebs. Ich fühlte mich in jener Nacht so zerbrechlich und gleichzeitig so inspiriert, besonders als ich diese unglaubliche Frau traf, Miriam Pielhau. Miri musste diesen Kampf ein Jahr vor mir bestreiten und besuchte den Dreamball 2009 mit kurzen Haaren, strahlend und voller Leben. Diese Nacht war der Beginn einer wundervollen Freundschaft. Wir hatten gemeinsam, dass wir beide diesen Kampf im Licht der Öffentlichkeit führten, dass wir gerade gegen Brustkrebs kämpften und eine Chemo machten, aber vor allem, dass wir beide solch einen enormen Lebenswillen hatten. Meine liebe Miri, 2016 wurdest du uns genommen, viel zu früh genommen. Und ich vermisse dich immer noch jeden Tag. Du bist für immer in unseren Herzen und ich weiß, dass Gott mit dir den strahlendsten aller Engel bei sich hat."