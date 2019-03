Löws Vorgänger Jürgen Klinsmann, nun als TV-Experte von RTL auf der anderen Seite, meinte über seinen einstigen Assistenten überraschend scharf: "Wenn du CEO einer großen Company bist, dann musst du die Bilanzen zeigen, musst die Ergebnisse zeigen. Und wenn die nicht stimmen, musst du irgendwann gehen."

Er sprach von "Alarmstufe Rot im deutschen Fußball". Am Sonntag droht: Alarmstufe Oranje. Die AZ blickt auf drei zentrale Mannschaftsteile.

Tor

Kapitän Manuel Neuer (32) bestreitet sein 86. Länderspiel, das kündigte Löw an. Auf der Torwartposition gibt es – noch – keinen Umbruch. "Marc wird im Laufe des Jahres auf seine Einsätze kommen", versprach Löw auch Marc-André ter Stegen (26) vom FC Barcelona Bewährungschancen.

Doch wann und gegen wen? "Ich hoffe, dass ich in wichtigen Spielen das Vertrauen von ihm bekomme und es ihm dann auch zurückzahlen kann. Das wäre optimal", sagte ter Stegen. Gegen Serbien hatten beide Rivalen je eine Halbzeit gespielt, wurden jedoch kaum ernsthaft geprüft.

Innenverteidigung

Niklas Süle vom FC Bayern ist der neue Abwehrchef. Antonio Rüdiger (Chelsea) wurde am Mittwoch geschont, kehrt in Holland anstelle von Startelf-Debütant Jonathan Tah zurück. Auf die beiden wird in Amsterdam die Lupe gelegt, sind sie doch die Nachfolger der Weltmeister Hummels/Boateng, die beim 0:3 vorgeführt worden waren.

Zentrales Mittelfeld

Löw hat sich auf Joshua Kimmich als Sechser festgelegt. An seiner Seite am Sonntag der in Wolfsburg pausierende Toni Kroos, neben Neuer der einzige noch im Kader verbliebene Weltmeister von 2014 mit Einsatzzeit (Ginter hatte in Brasilien keine Minute gespielt). Der Real-Madrid-Star soll der Fixpunkt im Umbruch-Team werden, keiner hat mehr Länderspiele als Kroos (91). Ilkay Gündogan und Kai Havertz müssen auf die Bank.

